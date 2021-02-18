Украинский националист Степан Хмара «обрушился» на еврокомиссара за критику Киева

Киев, 18 февраля. Венгерский еврокомиссар Оливер Вагреи впал в немилость украинского националиста Степана Хмары за отрицательные высказывания в адрес Киева.

Националист и один из основателей республиканской партии Хмара заявил, что для еврокомиссара нужно закрыть въезд в Незалежную. Помимо того, что Хмара возмутился критикой в адрес действующей власти Киева, он высказал предположение, что Вагреи — «агент Кремля», передает «Политика Сегодня».

«Я думаю, что такие персонажи, как этот венгерский «господин» или «товарищ», должны быть признаны персоной нон грата», — уверен националист.

Еврокомиссар не единожды высказывал претензии в сторону Украины за притеснения и «уничтожение» венгерского меньшинства, проживающего в стране. Хмара же полагает, что заявления дипломата беспочвенны.

Степан Хмара регулярно выступает с резкими политическими заявлениями. В числе его громких призывов было развернуть против России дипломатическую, политическую и информационную войну.