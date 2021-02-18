Основатель Tesla может создать свою криптовалюту

Лос-Анджелес, 18 февраля. Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск может создать собственную криптовалюту. Предприниматель рассказал об этом в диалоге с пользователями Twitter.

Маск также пообещал в своем блоге поддержать владельцев Dogecoin, если они продадут ему основную часть валюты.