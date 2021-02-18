Основатель Tesla может создать свою криптовалюту

Лос-Анджелес, 18 февраля. Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск может создать собственную криптовалюту. Предприниматель рассказал об этом в диалоге с пользователями Twitter.
Маск также пообещал в своем блоге поддержать владельцев Dogecoin, если они продадут ему основную часть валюты.
«Если основные держатели Dogecoin продадут большую часть монет, я окажу им полную поддержку», — написал Маск.
В ответ на этот твит миллиардеру поступило предложение о создании его собственной «валюты Земли» — IlonCoin. Основателя Tesla привел в восторг другой вариант, который назвал создатель известной биржи криптовалют — MarsCoin.
«Это определенно будет MarsCoin!» — написал Маск.
Илон Маск активно общается и делится новостями с пользователями социальных сетей. Недавно миллиардер заявил, что хочет пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в приложении Clubhouse.