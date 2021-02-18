GQ признал Николая Дроздова одним из самых стильных мужчин

Москва, 18 февраля. Известный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов попал в топ самых стильных мужчин 2021 года по версии журнала GQ. На церемонию вручения он пришел в клетчатом костюме.

На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте издания, Дроздов стоит со статуэткой GQ в руках. На профессоре синий костюм в клетку, рубашка и галстук в тон. Позади него на проекторе видна часть надписи: «100 самых стильных мужчин 2021».

Зоолог и телеведущий Дроздов за последний год обрел популярность как медийная личность. Он завел аккаунт в TikTok, стал моделью, инфлюенсером, трендсеттером.

В 2021 году самыми стильными признали 101 участника, а не 100. Николай Дроздов занял 47 строчку рейтинга. Первое место получил шоумен и юморист Александр Гудков. Второе место присудили музыканту Ивану Дорну, третье — Гарри Стайлсу. В числе номинантов оказались фронтмен Little Big Илья Прусикин, телеведущий Иван Ургант, популярный американский рэпер Канье Уэст и многие другие.

При этом Дроздов остается верным своей основной профессии и призванию. Недавно он поднял проблему загрязнения Черного моря и попытался найти новые пути переработки отходов.