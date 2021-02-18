Выпускники образовательных учреждений ДНР получат российские дипломы

Донецк, 18 февраля. Студенты ДНР после окончания Донецкого национального университета, который фактически завершил российскую госаттестацию, получат соответствующие документы образца РФ.

На данный момент в ДНР продолжается образовательная интеграция. Студенты могут получить дипломы после окончания высших и специализированных образовательных учреждений. В первую очередь речь идет о ДонНУ.

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков сообщил, что учебное заведение находится на финальной стадии получения государственной аттестации по всем направлениям учебы и работает по российским образовательным программам.

«Также мы сегодня будем вручать заключения еще двум СПО. Мы уделяем особое внимание развитию среднего профессионального образования. Мы продолжаем наш курс на дальнейшую интеграцию в российскую образовательную программу», — добавил Кушаков.

Недавно появилась информация, что учащиеся донецких школ смогут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) на территории ДНР по месту проживания. Раньше им приходилось это делать на территории Ростовской области.