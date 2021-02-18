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Выпускники образовательных учреждений ДНР получат российские дипломы

Выпускники образовательных учреждений ДНР получат российские дипломы

Донецк, 18 февраля. Студенты ДНР после окончания Донецкого национального университета, который фактически завершил российскую госаттестацию, получат соответствующие документы образца РФ.

На данный момент в ДНР продолжается образовательная интеграция. Студенты могут получить дипломы после окончания высших и специализированных образовательных учреждений. В первую очередь речь идет о ДонНУ.

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков сообщил, что учебное заведение находится на финальной стадии получения государственной аттестации по всем направлениям учебы и работает по российским образовательным программам.

«Также мы сегодня будем вручать заключения еще двум СПО. Мы уделяем особое внимание развитию среднего профессионального образования. Мы продолжаем наш курс на дальнейшую интеграцию в российскую образовательную программу», — добавил Кушаков.

Недавно появилась информация, что учащиеся донецких школ смогут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) на территории ДНР по месту проживания. Раньше им приходилось это делать на территории Ростовской области.

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