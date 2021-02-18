Диетолог Прунцева развеяла мнение о пользе яркого желтка в яйцах

Москва, 18 февраля. Существует мнение, что польза куриных яиц зависит от размера и яркости желтка. Доверять ли этому суждению, рассказала диетолог Тамара Прунцева.

Яйца содержат витамины групп A, E, B9 и D, кальций, калий, фосфор и другие вещества. А в желтке есть холин, отвечающий за уровень холестерина. Яркость ему придают каротиноиды. Его цвет зависит от корма, который дают птице, при этом он не указывает на пользу, рассказала диетолог Прунцева в беседе с радио Sputnik.

«Есть распространенное мнение, что оранжевый желток более полезный. На самом деле, это, скорее заблуждение. За счет того, что больше каротиноидов в корме или в добавках, желток приобретает более яркий цвет. Говорить о том, что более яркий желток будет более качественным или полезным, мы не можем», – сказала врач.

Определить пользу яиц по цвету скорлупы пыталось китайское издание Sohu. Однако цвет оболочки зависит от корма, здоровья, возраста и породы несушки. Поэтому зацикливать внимание на этом не нужно.