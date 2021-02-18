Общественники выхаживают осиротевшего медвежонка в Приморье

Владивосток, 18 февраля. Самку гималайского медведя в возрасте двух-четырех неделей спасли в Приморье. Сотрудники Межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр» взяли над животным шефство.

Медвежонка подбросили к забору одного из жилых домов. Почему он оказался один, и куда делась его мать, неизвестно. Директор центра Виктор Кузьменко предположил, что медведицу могли спугнуть браконьеры, лесозаготовители или какое-то явление, в результате чего та оставила малыша одного.

«Состояние малышки удовлетворительное, ветеринарный осмотр показал, что проблем со здоровьем малыша нет, он уже продемонстрировал хороший аппетит. Кормим этого кутенка специальным заменителем молока, питание он получает через соску. Есть самостоятельно медвежонок сможет лишь месяца через два», — заявил Кузьменко.

Ранее белые медвежата из Сафари-Парка в Геленджике открыли глаза. Мать отказалась от своих детенышей, поэтому о них заботятся сотрудники реабилитационного центра для животных.