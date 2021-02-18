Сиделка Марадоны добавляла снотворное в пиво футболиста

Москва, 18 февраля. Футболист Диего Марадона совмещал прием психотропных препаратов с алкоголем. Об этом рассказала психолог Гризельда Морел, которая занималась с его восьмилетним сыном.

Марадона мог начать просить спиртное с самого утра. Сиделки не возражали его просьбам и приносили пиво. А одна из них вечерами подмешивала в алкоголь футболиста снотворное. Таким образом сиделка пыталась избавить себя от необходимости ухаживать за Марадоной в ночное время, пишет Daily Mail.

В крови футболиста были выявлены антидепрессант, нейролептик и противоэпилептическое средство. Среди этих психотропных лекарств есть препараты, провоцирующие развитие аритмии сердца.

Марадона умер 25 ноября прошлого года на 61-м году жизни. Фигурантами дела о смерти аргентинского спортсмена стали трое медицинских работников, среди которых бывший психолог футболиста и две медсестры.