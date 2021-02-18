Киев хочет вернуть Донбасс «силой» при помощи «западных партнеров»

Луганск, 18 февраля. Украина намеренно не выполняет Минские соглашения. В ее планах вернуть контроль над границей между Донбассом и Россией силовым путем, устроив геноцид местного населения.

Такое мнение выразил бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов в эфире телеканала «Луганск-24». В настоящий момент он является военнослужащим ЛНР.

По его информации, Украина сегодня просто тянет время в ожидании подробного плана захвата территорий Донбасса. Не исключено, что этот план должны предоставить им так называемые западные партнеры, заявил Селиванов. По его мнению, все население Донбасса понимает, что в случае захвата ЛДНР, их ждет геноцид. Однако, по словам военнослужащего, силовые структуры республик не дремлют и готовы оказать сопротивление вторжению украинских войск.

Ранее в Киеве высказались о выполнении Минских соглашений. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что их реализации является капитуляцией для страны перед «агрессором».