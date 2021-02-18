Стоимость барреля нефти Brent превысила отметку в 65 долларов

Лондон, 18 февраля. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в апреле нынешнего года подорожал на 1,2%. Его стоимость составила 65,12 доллара за баррель на бирже ICE в 04:01 по московскому времени.

Нефть Brent вернулась к значениям января 2020 года. Тогда стоимость барреля этой марки также превышала 65 долларов. К 04:10 по московскому времени рост стоимости нефти Brent ускорился, составив 1,7%. Баррель подорожал до 65,46 доллара.

Такими же темпами на лондонской бирже дорожала нефть марки WTI. Ее стоимость сейчас составляет 62,21 доллара за баррель.

Эксперты ранее рассказали, как будут колебаться цены на нефть в 2021 году. Черное золото, по их мнению, в ближайшее время будет расти в цене.