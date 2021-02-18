Объявлено о существенном сокращении налоговых поступлений в бюджет РФ

Москва, 18 февраля. Налоговые поступления в консолидированный бюджет за 2020 год сократились на 7,6%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).

Сокращение произошло до 21,01 трлн рублей. В ФНС рассказали, что в консолидированные бюджеты субъектов в прошлом году поступило 10,03 трлн рублей (на 0,9% меньше, чем в прошлом году), а в федеральный бюджет 10,98 трлн рублей (на 12,9% меньше).

Поступления в консолидированный бюджет без учета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2020 г. увеличились на 2,6 % и составили 17,2 трлн руб. Увеличение произошло и за счет эффективности налогового администрирования. От налога на доход физических лиц (НДФЛ) бюджет получил на 7,5% больше чем в прошлом году (4,25 трлн рублей), от налога на добавленную стоимость — на 0,3% больше средств, чем в 2019 г. (4,27 трлн рублей).

«Прирост НДФЛ на 4 п. п. превышает темп роста фонда заработной платы», — заявили в ФНС.

В сентябре ФНС отчитывалась о росте собираемости налогов в России в течение трех последних лет. Результаты показали, что в 2018 г. в бюджеты всех уровней собрали 21,3 трлн рублей налогов, в 2019 г. — 22,7 трлн, то есть на 6,6% больше. В первом месяце 2021 года вступили в силу новые налоги, в частности, НДФЛ на заработок более 5 млн рублей в год повысился до 15%, также стали облагаться налогом проценты по вкладам физических лиц при превышении вклада 1 млн рублей Сообщается, что проценты с зарплатных счетов налогом облагаться не будут.

Ранее сообщалось, что глава ФНС рассказал о механизме упрощения налоговых вычетов. ФНС планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Благодаря этому граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные по карте.