Кусок стены с граффити Бэнкси был продан за «шестизначную сумму» в Ноттингеме

Лондон, 18 февраля. Коллекционер приобрел кусок кирпичной стены здания, на которую был нанесен рисунок уличного художника Бэнкси. Покупатель отдал за граффити «шестизначную сумму», передают источники.

Работа Бэнкси будет продемонстрирована коллекционером Джоном Брандлером на выставке под открытым небом. По словам мужчины, он «спас» изображение, которое могло испортиться из-за высокой влажности. Сделка была совершена в английском Ноттингеме (графство Ноттингемшир).

На рисунке художник изобразил маленькую девочку. Она забавляется с необычной для ребенка игрушкой: крутит вместо обруча шину от велосипеда. Граффити было сделано в октябре 2020 года.

Недавно в аэропорту Хитроу в столице Британии появилось новое граффити всемирно известного стрит-арт художника. Бэнкси нарисовал крысу возле надписи KEEP OUT («Вход запрещен»), которая бьет по «отвалившейся» от надписи буквой T по замку, пытаясь его открыть.