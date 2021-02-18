Стало известно, почему близкие актера Марьянова три года не могут поделить наследство

Москва, 18 февраля. Спустя три года после смерти актера Дмитрия Марьянова, его семья продолжает судебные споры вокруг наследства. Отец и сын артиста обвиняют его вдову Ксению Бик в попытке намеренно затянуть процесс.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года, оставив после себя две квартиры в Москве, дачу в подмосковном поселке, автомобиль, два мотоцикла и несколько банковских счетов. Споры о том, кому все это достанется, ведут сын Даниил, отец Юрий Георгиевич и вдова артиста, сообщает Пятый канал.

«Есть три наследника. И вот на троих суд и будет делить как положено по закону», — пояснила адвокат Виктория Крылова.

Однако судебные тяжбы идут уже три года. Сторона Марьяновых уверена, что процесс затягивает Ксения, периодически требуя повторных экспертиз, пропуская заседания и меняя адвокатов.

«Честно говоря, это вызывает некоторое раздражение уже, потому что у Ксении четыре представителя, судя по доверенности. А если вспомнить, что до этого их было семь или восемь, и они все были разные, то, извините, если мы всех будем ждать, процесс мы не рассмотрим никогда», — рассказала Крылова.

Юрист Анна Фролова уверена, что намеренно затягивая процесс, Ксения «манипулирует бедным отцом Дмитрия, а также ребенком». По ее мнению, таким образом Бик пытается тянуть время, чтобы «пользоваться имуществом, которое ей не принадлежит, и на данный момент не находится в ее собственности». В одной из квартир она живет вместе с новым мужем, вторую сдает в наем.

Уставший от судебных тяжб отец артиста решил потребовать с бывшей невестки возместить ему расходы и выплатить денежную компенсацию. Суд в итоге встал на сторону Марьянова-старшего, постановив взыскать с Бик 90 тыс. рублей.

«У нас хороший результат. Суд удовлетворил наши требования — неполностью, но тем не менее в достаточно большом объеме», — пояснила адвокат Полина Митник.

Параллельно с делом о наследстве продолжается расследование причин смерти Марьянова. Он скончался в реабилитационном центре, где проходил лечение от алкогольной зависимости. Смерть наступила при странных обстоятельствах.

Смерть актера на фоне других трагических событий, произошедших в РФ незадолго до нее в частных клиниках и домах престарелых, стала поводом к всероссийской проверке правоохранительными и надзорными органами негосударственных клиник, центров реабилитации наркоманов и домов престарелых.