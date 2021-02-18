Тим Бертон снимет сериал о героине «Семейки Аддамс» для Netflix

Москва, 18 февраля. Режиссер Тим Бертон займется производством сериала о повзрослевшей Уэнсдэй Аддамс из комиксов «Семейка Аддамс». Проект из восьми эпизодов выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Героиня Уэнсдэй Аддамс в оригинальном сюжете помешана на смерти и постоянно подвергает опасности своего брата Пагсли Аддамса. Новый сериал будет снят в жанре детектива и комедии. Его сюжет развернется вокруг обучения героини в академии Nevermore. Уэнсдэй предстоит лучше узнать свои магические способности, расследовать серию убийств и разгадать тайну, с которой 25 лет назад не справились ее родители.

В качестве сценаристов выступят Эл Гоф и Майлз Миллар, известные по сериалу «Тайны Смолвиля». Продюсировать проект будет кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer.

Бывшая первая леди США Мишель Обама готовит к выходу свое новое детское шоу под названием «Вафля и Моти». Премьера программы запланирована на 16 марта на потоковом сервисе Netflix.