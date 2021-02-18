«Поет она, а стыдно мне»: Бузову подняли на смех за пение без фонограммы

Москва, 18 февраля. Телеведущая Ольга Бузова решила спеть «вживую» на вечеринке певицы Ирины Дубцовой. Фанаты артистки не смогли смотреть на ее выступление без смеха и чувства стыда.

Ирина Дубцова праздновала свое 39-летие 14 февраля. Во время вечеринки звезда «Дома-2» решила спеть свой хит «Танцуй под Бузову» без фонограммы. Сидевший рядом шоумен Гарик Харламов не удержался и сквозь смех стал активно помогать артистке. После такого представления гости бросились плясать и подпевать телеведущей.

Однако, такое выступление покорило далеко не всех. Слушатели Бузовой сильно иронизировали по поводу вокальных данных певицы. Многие выразили негодование, поскольку посчитали, что музыкальные способности Бузовой не заслуживают такой популярности.

«Испанский стыд», — выразил мнение пользователь Сети.

«Она пьяненькая?» — предположил другой.

«Поет она, а стыдно мне», — добавил юзер.

Некоторые пришли в недоумение, что Бузова довольно продолжительное время позиционирует себя как певица, однако за столько времени не потрудилась и не нашла возможность получить музыкальное образование.

Ольге часто приходится сталкиваться с хейтом в Сети, но девушка демонстративно не реагирует на злобные выпады в свой адрес. Недавно она обратилась к своим поклонницам и посоветовала «не грузить себя», не осуждать и не критиковать других. Жизнь — сложная, но ее стоит воспринимать как интересное путешествие, считает Бузова.