Рудковская разозлила поклонников фотографией своего завтрака

Москва, 18 февраля. Продюсер Яна Рудковская завела традицию — показывать подписчикам в соцсетях свои завтраки. На этот раз фолловеры звезды с иронией отреагировали на пафосный снимок.

Рудковская периодически публикует в Instagram снимки, сделанные, по ее словам, во время завтрака. Каждый раз она сервирует стол изящной посудой и разнообразными цветами. В этот раз знаменитость отведала с утра красную рыбу, сыр, помидоры, маслины и выпечку.

Некоторые фолловеры восхитились едой и сервировкой стола. Другие же принялись критиковать продюсера.

«А где икра черная? Что-то скудный завтрак для буржуя», — пишет в комментариях пользователь askerova_whomr.

«Посмотрели и наелись. Неужели это еще кого-то восхищает? Набор «ассорти». И с приборами что-то не так», — добавила volosinatatana114.

«Яна опять взялась за старое. Выставляет всем опостылевшую сервировку. Давайте что-нибудь поинтересней», — отметила vesta_listova.

Снимок вызвал массу вопросов. Одних интересовало, почему собаку заперли в клетке, других — почему Рудковская всегда завтракает в одиночестве без своей семьи.

Ранее стало известно, что Рудковская собирается зарегистрировать бренд своего сына Александра, которого теперь все называют Гном Гномычем. По словам продюсера, бренд «должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили».

Под товарным знаком «Гном Гномыч» можно будет производить парфюмерию, косметику, украшения, аксессуары, спортивный инвентарь и игрушки. Помимо этого, владелец бренда «Гном Гномыч» имеет возможность открыть ресторан под этим именем.