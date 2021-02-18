Медики установили взаимосвязь тяжелого течения COVID-19 с группой крови

Москва, 18 февраля. Ученые стали искать взаимосвязь между вероятностью заболевания COVID-19, тяжестью его протекания и группой крови с начала пандемии. Они уже пришли к определенным выводам.

Об исследованиях медиков рассказала врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович. Ученые, по ее словам, выяснили, что среди заболевших COVID-19 меньше всего людей с I группой крови.

«Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови», — подчеркнула Кулинкович в беседе с агентством «Прайм».

Врач также отметила, что в разных странах цифры, указывающие на взаимосвязь COVID-19 и группы крови, рознятся. Важную роль здесь могут играть другие особенности организма.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее выразил надежду, что ситуация с коронавирусом в столице улучшится. В городе снимут ограничения на проведение массовых мероприятий, если положительная тенденция сохранится.