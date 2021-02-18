Врач Верткин перечислил связанные с усталостью и забывчивостью патологии

Москва, 18 февраля. Усталость, небольшая температура и проблемы с памятью могут оказаться последствиями перенесенного COVID-19. Но иногда они указывают на некоторые патологии.

Проявление одного из этих симптомов стали относить к «постковидному синдрому», считая, что вирус прошел для пациентов незаметно. Но даже без привязки к COVID-19 такое состояние должно настораживать как врача, так и самого переболевшего, рассказал заслуженный деятель науки РФ, профессор Аркадий Верткин.

«Важно понимать, у кого она развилась (забывчивость. — Прим. ФАН). Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу», — цитирует Верткина aif.ru.

Перечисленные симптомы могут указывать на нарушение кровообращения в мозге, сосудистые заболевания, черепно-мозговую травму, проблемы с сердцем. Кроме того они могут сигнализировать как о диабете, так и о болезни Альцгеймера. При появлении первых признаков необходимо обратиться к специалистам.

Люди, которые переболели COVID-19, часто жалуются на депрессию, усталость, боли в голове и мышцах. Такому состоянию дали определение «постковидный синдром». Специалист Минздрава РФ Игорь Никитин подробнее описал его проявления.