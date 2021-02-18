Бородина удивила поклонников фотографией моложавой бабушки

Москва, 18 февраля. Поклонники Ксении Бородиной были удивлены видом ее 84-летней бабушки, которой никто не может дать больше 64 лет.

Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» вместе с дочками на время вернулась в дом своего детства, чтобы поздравить бабушку Галину с днем рождения. Ей исполнилось 84 года.

Бородина вручила имениннице подарки и окунулась в воспоминания.

«Моя родная, моя любимая, самая лучшая на свете. Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня и не только в этой жизни. Ты всегда всю жизнь всем помогала, всех любила, всех жалела и обо всех заботилась», — написала телезвезда на своей странице в Instagram.

На опубликованной Бородиной фотографии бабушка Галя сидит на диване в окружении внучки и двух правнучек. В свои 84 года она выглядит очень молодо и, несомненно, красива.

В комментариях подписчики звезды восторгаются внешним видом Галины. Некоторые предположили, что Бородина просто опечаталась, и на самом деле ее бабушке исполнилось лишь 64 года.

«Как прекрасно выглядит. Здоровья еще на долгие годы», — пишет пользователь под ником olya_venerskaya.

«Бабуля прекрасно выглядит! На 65 не больше! Крепкого ей здоровья», — добавила olga_efremova.

К поздравлениям также присоединились певица Катя Лель, экс-ведущая «Дома-2» Ольга Орлова, участница телепроекта Наталья Варвина и бывшая жена Федора Бодарчука Светлана.

Ранее в среду Бородина намекнула, что «Дом-2» все еще может вернуться на экраны. Сейчас руководство решает, будет ли жить дальше телепроект.