Штамм коронавируса с особенностями сразу двух мутаций выявлен в Финляндии

Хельсинки, 18 февраля. Неизвестный науке вариант коронавируса обнаружен в Финляндии. Специалисты пришли к выводу о наличии у штамма характерных черт как «британской», так и «южноафриканской» мутаций.

Выявленная разновидность предварительно получила наименование Fin-796H. Открытие сделали ученые Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета. Новый штамм возбудителя COVID-19 обнаружен исследователями в образце из южной части республики.

По словам специалистов, мутации в конкретной разновидности блокируют чувствительность всех рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это существенно затрудняет процесс выявления Fin-796H при заражении им.

«Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни», — сказано в заявлении Vita Laboratories.

Ранее в США сообщили о появлении гибрида вариантов коронавируса из Великобритании и ЮАР. Новые мутации позволяют штамму быстрее распространяться, при этом оставаясь малозаметным для антител.