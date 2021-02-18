Российские вузы сами выберут формат выпускных экзаменов в 2021 году

Москва, 18 февраля. Российские вузы сами определят формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных работ в 2021 году в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе.

Такое решение принято Министерством высшего образования и науки РФ. Если санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе является неблагоприятной, то вузы смогут использовать электронное обучение и дистанционные технологии для проведения экзаменов.

С 8 февраля находящиеся под контролем ведомства вузы смогли вернуться к обычному формату обучения. Для этого учебное заведение должно было получить соответствующее разрешение территориального органа Роспотребнадзора и учесть эпидемиологическую обстановку в регионе.