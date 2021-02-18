Niletto рассказал, как учительница высмеяла его на весь класс за дешевую одежду

Москва, 18 февраля. Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, в школьные годы подвергался травле из-за своего внешнего вида, поскольку у семьи не было достаточно денег на модную одежду.

В YouTube-проекте «вМесте» музыкант признался, что никогда не комплексовал из-за своей внешности, поскольку с детства занимался спортом. Однако с одеждой ситуация обстояла совершенно иначе. Мама работала штукатур-маляром, поэтому «с деньгами было всегда проблемно». Прытков посетовал, что у него «не было красивых вещей», а все необходимое для школы покупалось на местном рынке.

Внешний вид стал причиной травли не только со стороны одноклассников, но даже учительницы.

«Классный руководитель вывела меня на середину класса, чуть ли не к доске, поставила и сказала: «Смотрите! Вот так одеваться нельзя!». Этот момент помнит моя мама. Она очень сильно ругалась с классным руководителем, потому что непедагогично — выводить ребенка из толпы и при всех говорить: «Вот он лох». А у нас не было возможности покупать классные вещи. Я одевался очень непонятно, плохо», — признался Прытков.

Из-за скромного внешнего вида юноше не везло в отношениях с девушками. Ситуация резко изменилась, когда автор хита «Любимка» стал популярен на всю страну. Недавно он пережил расставание со своей возлюбленной, с которой был вместе последние восемь лет.

«Тогда я реально не мог ничего делать. Ты проверяешь телефон, наблюдаешь за этим человеком, ждешь, тебе больно, ты чуть ли не плачешь и не знаешь, что делать, если она от тебя ушла», — рассказал Niletto.

Прытков родом из Тюмени, в 2018 году он переехал в Москву. Артист любит татуировки и регулярно ходит в тренажерный зал. В марте 2020 года вышел его мини-альбом «Простым», состоящий из пяти треков, который музыкальные критики назвали «свежим и неглупым», приятным для слушателя.