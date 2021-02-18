Поезд и внедорожник столкнулись на ж/д переезде в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 18 февраля. ДТП с участием пассажирского поезда и Toyota Land Cruiser произошло в Южно-Сахалинске. Об этом рассказали очевидцы.

Столкновение произошло около 09:20 (01:20 по Москве) на железнодорожном переезде на улице Ленина. Свидетели происшествия уточнили, что машинист пытался затормозить перед внедорожником, но не смог предотвратить ДТП. Иномарка получила сильные механические повреждения переднего бампера.

Недалеко от места происшествия проезжала карета скорой помощи, которая остановилась для осмотра пострадавших. Предварительно установлено, что травмы получил водитель внедорожника. В настоящее время выясняются обстоятельства и детали ДТП. Движение по железным путям было перекрыто на полчаса и сейчас уже восстановлено.

Серьезное ДТП произошло накануне в Томской области. Водитель грузовика не справился с управлением, протаранил мостовое барьерное ограждение и упал в реку. В результате аварии есть погибший.