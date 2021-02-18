Познер предрек падение «железного занавеса» между Западом и Россией

Москва, 18 февраля. Запад еще со времен президентства в США демократа Билла Клинтона продолжает несправедливо дискриминировать Россию на фоне укрепления внешнего сотрудничества с другими странами.

В конечном итоге политика ущемления может привести к падению «железного занавеса» между западной и российской сторонами. И опускаться он будет не со стороны Москвы, подчеркнул известный журналист Владимир Познер. По его словам, иностранные партнеры всегда явно демонстрируют свое нежелание работать с РФ, что и спровоцировало разногласия.

«В конечном итоге Россия реагирует таким образом, поскольку Запад явно дает ей понять, что не хочет иметь с ней дело. Поэтому если и будет опускаться (железный. — Прим. ФАН) занавес, то не со стороны России», — отметил телеведущий в интервью НСН.

Предвзятым отношением к России ранее воспользовалось НАТО для внедрения страны наряду с Китаем в новую концепцию Альянса на 2021 год. На запланированном саммите участникам будет предложено взять курс на сдерживание Пекина и Москвы, заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.