Онищенко назвал причину быстрого создания вакцины «Спутник V»

Москва, 18 февраля. Российские ученые изобрели вакцину от коронавируса еще несколько лет назад. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он дал ответ на вопрос, как России удалось так быстро создать и зарегистрировать вакцину от COVID-19 «Спутник V». Этот препарат действует против всех штаммов коронавируса, так как мутации не затрагивают генетический код вируса, отметил Онищенко.

«Потому что еще несколько лет назад, когда распространился ближневосточный коронавирус MERS, эту вакцину уже сделали. И, если появится новый тип вируса, мы также адаптируем наш препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни», — заявил депутат.

Ранее Геннадий Онищенко объяснил, зачем в России разработали три вакцины от COVID-19. Москва готова доказать свою лидирующую позицию в мире в сфере иммунологии.