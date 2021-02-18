Итальянский институт назвал «Спутник V» эффективной и безопасной вакциной

Рим, 18 февраля. Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани положительно оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Заключение института было направлено в Минздрав Италии и главе Совмина. Оно носит, по словам директора медицинского учреждения профессора Франческо Вайи, исключительно «научно-технический характер» без какой-либо политической подоплеки.

«Наше заключение положительное, эффективность вакцины более 92%, и она абсолютно безопасна. Заключение института мы передали в Минздрав, и оно должно быть донесено до председателя правительства», — подчеркнул Вайя в эфире популярной телепрограммы Porta a porta.

Институт имени Спалланцани занимается исследованиями COVID-19 с начала пандемии. Профессор Вайя считает, что если вакцина эффективна и безопасна, ее следует использовать в Италии.

Создатели «Спутника V» ранее предложили ускорить начало поставок вакцины в Европу. Это позволят производственные мощности ЕС после одобрения ЕМА.