Соседов назвал бизнес-проектом идею Барецкого о кладбище для звезд

Москва, 18 февраля. Известный критик Сергей Соседов скептически отнесся к идее шоумена Стаса Барецкого открыть специальные кладбища для артистов. По его мнению, это лишь способ заработать дополнительные деньги.

Ранее стало известно, что Барецкий, являющийся президентом «Союза профессиональных ритуальных агентов» (НКО «СПРА»), намерен внести в Госдуму РФ предложение основать отдельные кладбища для звезд российского шоу-бизнеса в Подмосковье и Ленобласти. По задумке шоумена, отдельные погосты будут защищены от вандалов и сектантов, устраивающих ритуалы на могилах звезд.

PR-директор Барецкого Вадим Горжанкин добавил, что государство может таким образом поддержать артистов, оказавшихся незащищенными в пандемию COVID-19.

«Говорить о том, что актеры не защищены — ну, это смешно. Даже мало-мальски известные люди имеют сегодня неплохие гонорары и живут в общем неплохо», — прокомментировал идею шоумена Соседов в беседе с Пятым каналом.

По мнению музыкального критика, данная инициатива является всего лишь бизнес-проектом Барецкого.

«Хочет открыть свое дело. Что-то кому-то собирать, какие-то фонды. Он как, у кого собирается брать, у спонсоров деньги на похороны? Он как это видит? Это все очень странно», — возмутился Соседов.

Еще больший скепсис вызвало предложение об открытии на подобных кладбищах танцплощадок, на которых бы во время похорон играли хиты ушедших звезд.

«Вечера памяти на кладбище? Это как-то не знаю. Концертный зал? Билеты там будут продаваться? Как-то это звучит нехорошо», — резюмировал Соседов, подчеркнув, что подобная инициатива не должна найти воплощение.

Ранее идею Барецкого раскритиковал известный художник Никас Сафронов. По его мнению, легенды театра и кино вряд ли захотят лежать с псевдоартистами, которые занимаются сомнительным творчеством. В частности, предположил художник, режиссер Никита Михалков вряд ли бы захотел покоиться рядом со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой.