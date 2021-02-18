Ученый Покровский оценил возможность снятия ограничений по COVID-19 к лету

Москва, 18 февраля. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, что в конце мая можно снять основные ограничения, связанные с COVID-19. Этот прогноз оценил академик РАМН Вадим Покровский.

Сейчас в России снижается число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. И если так будет продолжаться и дальше, то можно говорить о снятии некоторых ограничительных мер, выразил мнение академик РАМН Вадим Покровский в эфире НСН.

«Вероятно, прогноз Матвиенко основан на том, как снижается число новых случаев заражения, поэтому можно предположить, что к майским праздникам их будет не очень много», – считает специалист.

Основным условием такого положительного исхода он называет сохранения масочного режима до конца апреля. Сейчас послаблений никаких делать не нужно, так как в скором времени может быть вспышка гриппа или ОРЗ, предостерег академик Покровский.

Власти Нижегородской, Омской, Амурской и Ростовской областей уже сделали послабления ограничений. Но это касается работы точек общепита, торговых центров, кинотеатров и театров. Масочный режим сделали рекомендательным в Чечне и Удмуртии.