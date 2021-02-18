Посол РФ Любинский назвал Nord Stream 2 центром энергодиалога Москвы и Вены

Вена, 18 февраля. Тема реализации проекта «Северный поток — 2» продолжает находиться в центральном фокусе энергетического диалога России и Австрии, заручившись политической поддержкой обеих сторон.

Внимание на это обратил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский. В рамках видеоконференции, посвященной состоянию отношений Вены и Москвы, дипломат напомнил, что энергетические концерны «Газпром» и OMV более полусотни лет тесно сотрудничают друг с другом. Кроме того, республика продолжает активно принимать инвестиционное участие в осуществлении «Северного потока — 2».

«Проект газопровода «Северный поток — 2», в котором Австрия принимает активное участие в качестве инвестора, остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога», — заявил посол.

В свою очередь, активность США в вопросе строительства газопровода сводится исключительно к санкциям против проекта. Так, ранее группа американских конгрессменов запросила отчет о действующих ограничениях и их проектах в отношении «Северного потока — 2».