Москва, 18 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на два года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. В ответ на это спортсмены могут выступить под гимны субъектов РФ.

Соответствующая идея появилась после Чемпионата мира по мотогонкам на льду. Награждение спортсменки из Башкортостана Динары Валеевой проходило под гимн республики. А Международный союз конькобежцев намерен использовать на соревнованиях фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского, пишет «ПолитРоссия».

Член комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поддержал такую инициативу. Он напомнил, что все российские субъекты являются неотъемлемой частью страны.

«Все наши субъекты являются частью России. Башкортостан, Москва, Петербург — это все наша страна. Поэтому считаю, что такая форма с использованием региональных символов очень разумна», — цитирует его издание.

Швейцарский биатлонист Йоша Буркхальтер ранее выразил восхищение спортсменами из России. Он отметил, что сейчас российские биатлонисты вынуждены выступать в сложных условиях из-за давления со стороны WADA. Однако это не мешает им добиваться успеха.