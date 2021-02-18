Вильфанд рассказал о температурных скачках в московском регионе

Москва, 18 февраля. Погода в Москве и области на этой неделе будет нестабильной. В ночь на 20 февраля температура может упасть до минус 30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости заявил, что в конце текущей недели температурные показатели будут ниже нормы на десять градусов, во второй половине субботнего дня — на пять.

По его словам, в воскресенье ночью в Москве и области температура составит 15–20 градусов ниже нуля, днем — от минус четырех до минус пяти. На следующий день будет аналогичная ситуация. Будет преобладать облачная погода с небольшими осадками в виде снега, уточнил Вильфанд.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра предсказал мартовскую погоду на европейской части России. По его словам, никаких отклонений от климатической нормы не ожидается.