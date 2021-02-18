За инакомыслие преследуют и убивают: Янукович высказался о «постмайданной» Украине

Москва, 18 февраля. Заявление Верховной рады Украины о виновниках гибели людей во время Евромайдана раскалывает украинское общество, разделяя его на победителей и побежденных, подчеркнул бывший президент страны Виктор Янукович.

Украинский парламент в среду в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана заявил о необходимости завершить расследование преступлений, совершенных в 2014 году. Парламентарии в документе выразили мнение, что трагические события тех дней, а также переход Крыма в состав РФ и конфликт в Донбассе произошли вследствие политики Януковича, занимавшего тогда пост президента.

На странице адвоката Януковича в Facebook опубликовано официальное заявление экс-президента, который напомнил, что называемая Радой «Революция достоинства» на самом деле является государственным переворотом.

«Это сомнительное решение (заявление Рады. — Прим. ФАН) вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных. Майдан называется «ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы». С учетом событий последних семи лет в истории Украины, подобная формулировка звучит издевательски», — подчеркнул политик.

По мнению экс-президента, с 2014 года Киеву так и не удалось построить демократическое государство. Вместо этого, по его словам, на Украине «более половины населения живет за чертой бедности», а «за инакомыслие преследуют или убивают».

Януковича также возмущает тот факт, что «иностранцы диктуют украинской власти свои условия: какими должны быть суды, кто должен быть министром или генпрокурором, кого уволить, а кого назначить, сколько закрыть больниц и школ, повышать или не повышать тарифы».

Бывший глава государства подчеркнул, что войну в Донбассе развязали «лидеры Майдана»: экс-секретарь совета по национальной безопасности и обороны Украины, действующий начальник штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов, экс-премьер Украины Арсений Яценюк и ставший президентом после госпереворота Петр Порошенко.

«Именно пришедшие на крови Майдана к власти подонки, уже почувствовавшие там вкус крови и безнаказанности, направили против своего народа тяжелую артиллерию, установки залпового огня, танки и боевую авиацию», — пишет Янукович.

Политик уверен, что война в Донбассе не закончится, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года.

Сторонники евроинтеграции 21 ноября 2013 года заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Впоследствии майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, в котором погибли более 100 человек. Новые киевские власти возложили ответственность за гибель людей на Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которое позднее было распущено.