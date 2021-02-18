Сдерживание России и Китая может стать главной целью НАТО на 2021 год

Брюссель, 18 февраля. Участникам будущего саммита Североатлантического альянса будет предложена новая стратегическая концепция, направленная на противодействие России и Китаю.

Старая концепция хоть и отвечает потребностям НАТО, однако она уже не учитывает нюансы нынешних реалий. Например, изменение баланса сил и климата, а также резкий рост Китая и необходимость нового подхода к «агрессивной» России. В новом году важно укрепить отношения Европы и Северной Америки, забыв о заявленном в 2010 году курсе на сотрудничество с Москвой. С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Нам необходимо расширять политический и практический диалог <...> по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай», — добавил он.

Громкими заявлениями политик пытается искусственно придать значимость своим словам. Таким образом Столтенберг только усугубляет отношения между странами и НАТО, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Столтенберг — настоящий ястреб, представляет одну из самых небольших стран Европы <...>, а так воюет, как будто всю жизнь на полях сражений провел или он что-то в этом особо понимает», — прокомментировал сенатор в беседе с РИА Новости.

Глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» оценил возможность объединения НАТО с Украиной, Молдавией и Грузией для противостояния с РФ. По его словам, подобные планы «способны вызвать лишь смех».