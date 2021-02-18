Прилучный прокомментировал слухи о тяжелом финансовом положении

Москва, 18 февраля. Популярный актер Павел Прилучный после сообщений о тяжелом финансовом положении резко ответил на слухи о своем безденежье.

Актер был возмущен, что желтая пресса обманывает людей ради рейтингов. Он посоветовал не придумывать «гнилую информацию», а обратиться напрямую к его менеджеру за комментарием. По мнению артиста, материалы о его финансовом положении — «подлый и позорный обман».

Его также развеселили посвященные ему новости, в которых якобы близкие друзья и коллеги по цеху рассказывают о жизни кинозвезды. Он поинтересовался у «знатоков», откуда они берут этот «бред».

«Итак, знатоки, я не достоин вашего внимания. Я желаю вам счастья в личной жизни и обратите внимание на людей из шоу-бизнеса. Я не оттуда, мне пиар не нужен. Спасибо вам большое», — сказал Прилучный в сторис в Instagram.

Пресса со ссылкой на друзей артиста сообщила, что Прилучный после развода с Агатой Муцениеце погряз в долгах. Якобы артист с трудом может оплатить алименты в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, накопленные деньги актер вложил в один проект, который пока еще не дал своих результатов.