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Главный санитарный врач Белоруссии оценил ход вакцинации «Спутником V»

Главный санитарный врач Белоруссии оценил ход вакцинации «Спутником V»

Минск, 18 февраля. Случаев проявления серьезных осложнений после вакцинации пациентов российским препаратом от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии зафиксировано не было.

Привитые граждане жаловались на повышенную температуру тела, усталость и общее недомогание. Такие проявления характерны для организма после первой инъекции. Рассматривая ситуацию с вакцинацией в целом, можно сделать вывод о высокой безопасности российской разработки, отметил главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко.

«Да, реакции были — катаральные, субфебрильная температура, слабость, но… проявлений в виде серьезных осложнений не отмечалось», — добавил специалист в эфире телеканала ОНТ.

Кампанию по иммунизации населения российским «Спутником V» ранее запустила Венесуэла. Ожидается, что в первую очередь привьют медицинских сотрудников. Официальный старт массовой вакцинации запланирован в стране на 18 февраля.

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