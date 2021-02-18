Главный санитарный врач Белоруссии оценил ход вакцинации «Спутником V»

Минск, 18 февраля. Случаев проявления серьезных осложнений после вакцинации пациентов российским препаратом от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии зафиксировано не было.

Привитые граждане жаловались на повышенную температуру тела, усталость и общее недомогание. Такие проявления характерны для организма после первой инъекции. Рассматривая ситуацию с вакцинацией в целом, можно сделать вывод о высокой безопасности российской разработки, отметил главный государственный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко.

«Да, реакции были — катаральные, субфебрильная температура, слабость, но… проявлений в виде серьезных осложнений не отмечалось», — добавил специалист в эфире телеканала ОНТ.

Кампанию по иммунизации населения российским «Спутником V» ранее запустила Венесуэла. Ожидается, что в первую очередь привьют медицинских сотрудников. Официальный старт массовой вакцинации запланирован в стране на 18 февраля.