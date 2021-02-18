Минобороны рассекретило документы о подвиге Бабаджаняна в ВОВ

Москва, 18 февраля. Минобороны России рассекретило исторические документы из Центрального архива в честь 80-летия создания гвардейских соединений Красной Армии и 115-летия со дня рождения Героя Советского Союза Амазаспа Бабаджаняна, командовавшего стрелковым полком первой гвардейской стрелковой дивизии.

На сайте военного ведомства появился раздел под названием «Рождение гвардии», в котором опубликованы десятки архивных документов: наградные листы и боевые характеристики на главного маршала бронетанковых войск Бабаджаняна, приказы, оперативные сводки, выписки из исторических формуляров первых гвардейских частей и соединений, получивших это почетное наименование в сентябре 1941 года.

«Документы свидетельствуют о массовом мужестве и героизме воинов Красной Армии, достойно встретивших главный удар немецко-фашистских захватчиков», — подчеркнули в Минобороны.

Первым документом, который увидели посетители раздела, стал приказ Наркома обороны СССР «О переименовании 100, 127, 153 и 161 стрелковых дивизий в 1, 2, 3 и 4 гвардейские дивизии». Эти соединения стали первыми гвардейскими дивизиями за всю историю существования Красной Армии.

Документ уникален, поскольку в нем подробно проанализированы причины успешных боевых действий гвардейских соединений. Благодаря этому командиры других частей и соединений получили «боевой ориентир».

Другие архивы рассказывают о боевых действиях 395-го стрелкового полка майора Бабаджаняна, участвовавшего в боях по разгрому Ельнинской группировки противника в сентябре 1941 года. Тогда бойцы Бабаджаняна штурмом прорвали оборону противника в Ельни, уничтожив 700 солдат и офицеров, захватив более 100 автомашин, две артиллерийские батареи и обоз из 69 подвод.

Многие исторические документы рассказывают о боевых заслугах Амазаспа Бабаджаняна. В апреле 1944 года он был представлен к званию Героя Советского Союза. В наградном листе сообщалось, что с 21 марта по 1 апреля 20-я механизированная бригада под его командованием освободила более 60 населенных пунктов на территории Украины, уничтожила 1704 гитлеровца, захватила девять танков и вооружение.

Ранее, ко Дню неизвестного солдата, Минобороны рассекретило архивные документы о защите Мурманска от фашистских захватчиков в 1941 году. В них рассказывается о действиях подразделений 14-й армии, которая обороняла Заполярье с начала Великой Отечественной войны.