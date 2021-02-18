Канадская бизнес-леди объяснила страх мужчин перед успешными женщинами

Москва, 18 февраля. Некоторые мужчины несерьезно относятся к привлекательным женщинам. Почему это происходит, рассказала бизнес-вуман из Канады Сабрина Саггу.

Молодая предпринимательница работает в сфере криптовалюты. Ее доход превышает 70 тысяч фунтов стерлингов в год. Она призналась, что многие мужчины испытывают перед ней страх, глядя на фигуру, высокий доход и роскошный образ жизни.

«К сожалению, в обществе принято считать, что красивая и успешная женщина обязательно обеспечивается мужчиной. Я никогда ни от кого не зависела и всего добилась сама», — рассказала 29-летняя Саггу.

Перед вступлением в брак бизнес-леди советует всем «встать на ноги» и обеспечить себя хорошим заработком. Иногда отсутствие денег только разрушает семьи, считает Саггу. Она призвала женщин не остепеняться раньше времени, а стать лучшей версией себя.

Если женщина состоит в отношениях с мужчиной — это прекрасно. Но на совместную жизнь отрицательно может повлиять эмоциональное подавление. Эту привычку чаще всего используют представители сильного пола.