Британские женщины описали внешность идеальных любовников

Лондон, 18 февраля. Идеальные любовники должны носить бороды и иметь карие глаза. Мужчин с такой внешностью британские женщины назвали наиболее привлекательными.

Во время опроса, в котором участвовали 4550 жительниц Великобритании, симпатии к бородатым мужчинам выразили 73% опрошенных. Еще 71% респонденток высказались в пользу глаз карего цвета. Пирсинг оказался на третьем месте по популярности. Татуировки — на четвертом. Женщины также указали на привлекательность широких плеч, пишет издание The Sun.

Стопы небольшого размера нравятся 53% британок. Полностью бритая голова привлекает 40% опрошенных. Сексуальной особенностью мужской внешности, по мнению 36% жительниц Великобритании, также являются широкие брови.

Муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров недавно поднял вопрос о самооценке прекрасного пола. Он предложил записаться к нему на авторские курсы женского счастья.