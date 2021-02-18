Повредившая ногу Елена Малышева рассказала о своем самочувствии

Москва, 18 февраля. Телеведущая и врач Елена Малышева повредила левую ногу. Об этом сама медик рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Малышева опубликовала фотографию, сделанную в салоне автомобиля. На снимке запечатлена нога телеведущей в бандаже. Здоровая нога медика обута в лаковую туфлю с зауженным носом.

Врачи диагностировали Малышевой надрыв крестообразной связки и рекомендовали соблюдать постельный режим. Однако сама телеведущая призналась, что не планирует отлеживаться дома, так как уже сегодня у нее запланированы съемки.

«Вот в таком виде я сейчас еду домой. У меня надрыв крестообразной связки», — написала она в Stories.

Елена Малышева часто делится с подписчиками подробностями своей жизни. Недавно она показала фанатам свою роскошную ванную, наполненную дорогой швейцарской косметикой.