Создатели «Спутника V» предложили ускорить начало поставок вакцины в Европу

Москва, 18 февраля. Производственные мощности ЕС после одобрения ЕМА позволят ускорить поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» на территорию Европы. Об этом заявили разработчики препарата.

Создатели «Спутника V» и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заключили соглашение, подразумевающее масштабные поставки вакцины в Евросоюз. Это станет возможным после одобрения препарата агентством и окончания массовой прививочной кампании россиян в июне этого года.

«Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», — написали разработчики «Спутника V» на своей странице в Twitter.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отметила, что европейские страны должны быть уверены в эффективности российского «Спутника V». Только после этого Европа будет готова сертифицировать и закупать препарат для использования на своей территории.