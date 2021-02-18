Садальский назвал «туалетным пиаром» обвинения PR-директора Лободы в свой адрес

Москва, 18 февраля. Актер театра и кино Станислав Садальский отреагировал на слова PR-директора Светланы Лободы Дарьи Бурлаковой, назвав ее заявления «туалетным пиаром».

Перепалка Садальского и Лободы разгорелась в соцсетях после появления певицы на шоу «Голос.Дети» в качестве наставника. Премьерный показ программы актер жестко раскритиковал на своей странице в Instagram. По его мнению, Лобода слишком откровенно оделась. При этом он добавил, что у нее «очень красивая грудь».

Более того, актер считает, что певица появилась на программе, «похоже, бухая», потому что «сама поет, сама танцует». Садальский предложил ей и вовсе «в следующем выпуске сесть голой в кресло».

Бурлакова прокомментировала выпады Садальского в беседе с ФАН. По ее мнению, актер хочет попиариться за счет других. Она напомнила, что в России приняли закон об уголовной ответственности за «оскорбления человеческого достоинства и общественную нравственность», поэтому не исключено, что Лобода все же в дальнейшем что-то и предпримет. Но пока певица занята подготовкой детей на проекте и не собирается реагировать.

В интервью Пятому каналу Садальский сообщил, что не принимает всерьез заявления представительницы Лободы.

«Она же пиар-директор, ей чего делать. Что мне обсуждать, что в туалете она написала. Мне что, ее туалетный пиар обсуждать? Без комментариев», — заявил он.

Отметим, Садальский стал не единственным, кому не понравилось поведение певицы. Ведущий проекта «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев довольно эмоционально отреагировал на произошедшее, когда певица выбежала на сцену с буйными танцами. Шоумен как мог успокаивал маленькую конкурсантку, назвав звездную наставницу «пожилой Лободой».

Ранее разгоревшийся скандал Садальский прокомментировал ФАН. По его словам, Лобода не должна обижаться на правду.

«Ну а что реагировать на правду? Если у человека, предположим, нет мозгов, что же он будет… это же не его или ее беда. Зашло солнце, спряталась луна, или у человека нет ноги. Как можно обижаться на правду?» — заявил он.

Актер подчеркнул, что не сказал чего-то обидного в адрес певицы.