Терапевт Чернышева назвала опасный ингредиент соевого соуса

Москва, 18 февраля. Любовь к соевому соусу может привести к негативным последствиям для организма. Все дело в одном из его ингредиентов, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Соевый соус, по словам врача, содержит много соли. Сдабривать им пищу из-за этого следует очень аккуратно.

«Если употреблять соус в рамках суточной нормы – пять граммов соли в день, то никакого вреда он не нанесет. Если же злоупотреблять, то доказано влияние поваренной соли на артериальное давление», — подчеркнула Чернышева.

Из-за злоупотребления солью может развиться артериальная гипертензия. Чтобы этого не случилось, врач рекомендует постепенно отучать себя от нее. Все готовые продукты уже содержат соль, добавила Чернышева.

Врач Амир Кхан ранее рассказал, как питаться, чтобы продлить жизнь. Он призвал исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом и минимизировать потребление соли.