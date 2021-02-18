СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели детей в Пермском крае

Орда, 18 февраля. Вечером 17 февраля в результате пожара в частном жилом доме в селе Орда погибли двое детей, которые находились без присмотра.

Обстоятельства и причины происшествия продолжают выяснять криминалисты из оперативной группы Следственного комитета (СК РФ) по Пермскому краю. По предварительным данным, следов насилия на найденных телах не обнаружено. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Недавно суд признал виновной 45-летнюю женщину в гибели своих детей при пожаре. Инцидент произошел в 2018 году в Волгорадской области.