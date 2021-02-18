Блинкена призвали отчитаться об эффективности санкций против Nord Stream 2

Вашингтон, 18 февраля. Группа конгрессменов потребовала у госсекретаря США Энтони Блинкена все сведения о возможных и уже действующих санкциях против «Северного потока — 2».

Текст запроса обнародован на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей. На документе свои подписи поставили члены обеих партий. Они обратили внимание на существующий Закон об обеспечении энергетической безопасности Европы. Последний предполагает ограничения в отношении морских судов, которые причастны к укладке трубопровода, и способствующих им корпораций.

Американские законодатели поинтересовались актуальным статусом проекта на фоне новостей о возобновлении строительства. По их словам, в ближайшее время должен поступить доклад о задействованных в реализации проекта компаниях, а также тех, кто прекратил партнерство в течение 30 дней после принятия соответствующего закона. Кроме того, они спросили о возможном наличии предложений по ослаблению или отказу от санкций против «Северного потока — 2».

Ранее официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре подтвердил право республики потребовать от Вашингтона компенсацию за задержку строительства трубопровода. Счета немецких потребителей, которые из-за США не могут получить более дешевое топливо, необходимо выставить американцам, добавил он.