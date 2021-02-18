Эксперты рассказали о главном условии выплаты 15 600 рублей для пенсионеров

Москва, 18 февраля. Для получения пенсионной выплаты в 15 600 рублей необходимо принять участие в государственной программе софинансирования. Об этом сообщили российские эксперты.

Пенсионный фонд России (ПФР) в своем официальном заявление сообщил, что обещанная выплата в 15 600 рублей для пенсионеров является налоговым вычетом от государства в размере 13% от накоплений. Однако средства смогут получить не все желающие. Главным условием для получения выплаты является участие в государственной программе софинансирования пенсий, когда на каждый рубль, внесенный гражданином, государство добавляло еще один.

«С учетом того, что регистрацию в ней прошло только около 3,5 млн человек, а пополнивших счет было и того меньше, можно понять, что эта выплата будет доступна очень ограниченному количеству людей», — объяснил эксперт.

Подчеркивается, что сумма 15 600 рублей является вычетом за 10 лет пополнений по 12 тыс. рублей, то есть с удваиваемых сумм. В случае пополнения гражданином счета в размере 10 тыс. рублей за все время, ему будет выплачено 1,3 тыс. рублей — то есть 13%. В итоге для получения озвученной суммы выплаты необходимо было в течение 10 лет пополнять счет по 12 тыс. рублей. Так получалось делать совсем у небольшого количества людей.

Для получения такой выплаты гражданину необходимо доказать, что он действительно был участником этой программы. Также необходимо заполнить и предоставить в ПФР декларацию с указанием сумм, которые были оплачены в счет дополнительных страховых взносов.

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