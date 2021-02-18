Клинцевич считает, что Россия не участвует в информационной войне

Россия может, но не участвует в информационной войне с Западом, заявил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Если говорить о концепции молниеносного глобального удара, то он будет с суши, воды, космоса, воздуха, а также будет интеллектуально-информационный удар. На Западе его апробируют. То, что происходит сейчас, это тренировка. Разве можно было еще три года назад, что с самым влиятельным человеком на земле — президентом США — можно осуществить то, что сделали с Трампом? Заблокировали в нарушении всего действующего законодательства, вопреки здравому смыслу… Сегодня те, кто владеют этим ресурсом, манипулируют страной. Именно поэтому в нашей стране президентом дана команда о формировании суверенного Интернета», — прокомментировал Клинцевич.

Однако, по его мнению, Россия не может противостоять глобальной мировой системе. Клинцевич считает, что ведущие мировые СМИ находятся в руках американских и европейских спецслужб. Однако Россия не проигрывает в информационной войне: она в ней просто не участвует.

«Это неравная борьба, которую на Западе ведут некорректно. Но мы имеем такие возможности. Сейчас многие журналисты, которые уважают свою профессию, видят нас. Неслучайно депутаты английского парламента слушают RT, потому что понимают, что там работают не ангажированные журналисты», — говорит Клинцевич.

При этом ветеран афганской войны полагает, что в случае открытого противостояния для победы в информационной войне с точки зрения логики можно с полной уверенностью следует уничтожить СМИ противника. Тем не менее Клинцевич считает, что избежать войны нужно любыми способами.

«Если по России будет нанесен ядерный удар трудно сказать, что уцелеет в России, но я думаю, что даже с учетом территории России, никто не выживет. Почему мы рьяно и относимся к договору о сокращении стратегического ядерного вооружения. С учетом имеющегося вооружения, американцы говорят: мы Россию можем уничтожить 36 раз, а они нас — 17, но одного раза будет более чем достаточно», — считает Клинцевич.

Ранее ФАН рассказывал, что американский телеведущий Такер Карлсон обвинил господствующие в стране СМИ в «любовной интрижке» с президентом Джо Байденом.