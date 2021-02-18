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Звезда «Универа» Кещян довел жену до слез, узнав пол будущего ребенка

Звезда «Универа» Кещян довел жену до слез, узнав пол будущего ребенка

Москва, 17 февраля. Супруга актера Арарата Кещяна Екатерина призналась, что он был крайне раздосадован тем фактом, что у него вместо наследника появится дочка. Однако теперь артист души не чает в своих детях.

Семья Кещян воспитывает двух дочерей. Однако когда звезда сериала «Универ» узнал, что его первенцем окажется девочка, то был крайне недоволен. Екатерина в интервью порталу «Атмосфера» вспомнила, как они вместе отправились на УЗИ к доктору, который, по словам знакомых, всегда точно определял пол будущего ребенка.

«И доктор говорит: «У вас будет девочка». Арарат очень расстроился. А я расстроилась из-за него. Сели в машину, я — рыдать: «Что тебе, девочка не человек?!». Он был шокирован этой новостью, но потом свыкся, а через год после рождения Евы уже кайфовал от того, что у нас дочка», — рассказала она. 

Когда в семье появилась вторая девочка, которую назвали Дианой, актер был готов уже и к третьему ребенку.

Сам Кещян уверяет, что счастлив быть отцом замечательных девочек. Теперь он абсолютно согласен с распространенным выражением о том, что все отцы мечтают о сыновьях, но дочерей любят больше. 

Звезда «Универа» Кещян довел жену до слез, узнав пол будущего ребенка

«Пацан — здорово, с ним можно обсудить хоть и детские, но мужские темы. Но невозможно устоять перед нежностью любящей тебя дочери. Вот лежу на диване, а Дианочка подошла, аккуратно прижалась, голову мне положила на плечо, обняла: «Папочка, я хочу полежать с тобой». Сомневаюсь, что мальчишка бы так поступил. Скорее, прыгнул бы на кровать с разбегу. А девочки — это нежность», — рассказал он.

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» в сентябре прошлого года оказался в центре скандала после того, как нарушил ПДД, проехав по встречной полосе в Москве. До этого артист превысил скорость на Ленинградском шоссе. СМИ сообщали, что после задержания Кещян пытался доказать свой «важный статус».

В итоге артиста приговорили к штрафу в размере пяти тысяч рублей. Во время вынесения приговора Кещян рассмеялся в зале суда.

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