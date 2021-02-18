Звезда «Универа» Кещян довел жену до слез, узнав пол будущего ребенка

Москва, 17 февраля. Супруга актера Арарата Кещяна Екатерина призналась, что он был крайне раздосадован тем фактом, что у него вместо наследника появится дочка. Однако теперь артист души не чает в своих детях.

Семья Кещян воспитывает двух дочерей. Однако когда звезда сериала «Универ» узнал, что его первенцем окажется девочка, то был крайне недоволен. Екатерина в интервью порталу «Атмосфера» вспомнила, как они вместе отправились на УЗИ к доктору, который, по словам знакомых, всегда точно определял пол будущего ребенка.

«И доктор говорит: «У вас будет девочка». Арарат очень расстроился. А я расстроилась из-за него. Сели в машину, я — рыдать: «Что тебе, девочка не человек?!». Он был шокирован этой новостью, но потом свыкся, а через год после рождения Евы уже кайфовал от того, что у нас дочка», — рассказала она.

Когда в семье появилась вторая девочка, которую назвали Дианой, актер был готов уже и к третьему ребенку.

Сам Кещян уверяет, что счастлив быть отцом замечательных девочек. Теперь он абсолютно согласен с распространенным выражением о том, что все отцы мечтают о сыновьях, но дочерей любят больше.

«Пацан — здорово, с ним можно обсудить хоть и детские, но мужские темы. Но невозможно устоять перед нежностью любящей тебя дочери. Вот лежу на диване, а Дианочка подошла, аккуратно прижалась, голову мне положила на плечо, обняла: «Папочка, я хочу полежать с тобой». Сомневаюсь, что мальчишка бы так поступил. Скорее, прыгнул бы на кровать с разбегу. А девочки — это нежность», — рассказал он.

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» в сентябре прошлого года оказался в центре скандала после того, как нарушил ПДД, проехав по встречной полосе в Москве. До этого артист превысил скорость на Ленинградском шоссе. СМИ сообщали, что после задержания Кещян пытался доказать свой «важный статус».

В итоге артиста приговорили к штрафу в размере пяти тысяч рублей. Во время вынесения приговора Кещян рассмеялся в зале суда.