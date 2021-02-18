Украина массово закупает дешевую гречку в России

Киев, 17 февраля. Почти половину от всех объемов гречки Украина импортирует из России. Однако так будет продолжаться до тех пор, пока США не увидят в поставках крупы очередную «золотую жилу».

Такое мнение высказал общественник и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Он в своем Facebook привел инфографику, согласно которой на РФ приходится 43% импорта. В это же время на Казахстан и Белоруссию — 28% и 25% соответственно. Одновременно с этим Киев продолжает демонстративно отказываться от российской вакцины против коронавируса и газа, необходимость которых в свете последних событий явно возросла.

«Гречку можно, все остальное из России можно — и ни одной претензии ни от одного «патриота»... А если США решат зарабатывать в Украине на гречке, то и гречку нельзя будет. Гибридный патриотизм как есть», — прокомментировал эксперт.

Пользователи социальной сети раскритиковали действия Киева. Многие из них с изумлением напомнили, что Украина является одной из крупнейших сельскохозяйственных держав. Факт массового импорта гречки из-за границы говорит о низком профессионализме руководства страны.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал невозможность отказа от российского газа. По его словам, Киев продолжит импорт до конца отопительного сезона.