Лидер Союза афганцев объяснил, почему Россию подрывают изнутри

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему Запад пытается разрушить Россию изнутри.

«НАТО не решится перейти в наступление на Россию, но надо признать, что на их базах, размещенных в странах Варшавского договора, есть вся инфраструктура. Нельзя не учитывать, что США сможет сосредоточить на базах личный состав в течение двух дней. Но мы тоже не слепые. Любая некорректная или даже корректная аргументация будет поставлена под сомнение и странам НАТО будут выдвинуты предупреждения», — заявил Клинцевич.

Ветеран войны в Афганистане также обсудил и анонсируемую уже 5 лет американскую концепцию молниеносного глобального удара. Согласно ей, атакованы будут не только военные объекты РФ, но и энергетические, что вызывает у него серьезное беспокойство, поскольку старта такого количества боеприпасов не выдержать ни одной системе ПВО. Однако Клинцевич считает это не самой серьезной угрозой.

«Не понимаю, почему об этом не говорят. Но еще в 2019 году генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россию нельзя взять извне военным путем, мы локализуем любые действия. Россия не способна к захватническим войнам, но мы способны обеспечить свою безопасность. Поэтому на Западе будут включать так называемую «пятую колонну». И они это делают. Посмотрите, что происходит в Белоруссии, что делается у нас, в том числе и этот исторический заход Навального с этим безумием. Расчет был на то, что руководство дрогнет, не справится», — заявил Клинцевич.

Попытки разрушения Западом СССР уже предпринимались ранее. Так, согласно теории заговора, план действий США против СССР, составленный во время холодной войны и заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР приписывается Аллену Даллесу, главе ЦРУ в 1953—1961 годах. Целью этого плана якобы являлось уничтожение СССР методами пропаганды, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп, потерю традиций, нравственных ценностей, моральное разложение населения страны. В ноябре 2016 года текст «План Даллеса по уничтожению СССР (России)» включен в Федеральный список экстремистских материалов.

Ранее ФАН рассказывал, что Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, чтобы прикрыть его большой провал.