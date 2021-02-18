План Украины блокировать подачу воды в Крым высмеяли в Симферополе

Симферополь, 17 февраля. Решение Киева «отрезать» полуостров от воды, достроив дамбу на Северо-Крымском канале, способно вызвать лишь смех, отметили в госкомитете республики по межнациональным отношениям.

Улыбка невольно появляется на лице, когда вспоминаешь, что вода по каналу не поступает жителям региона уже более шести лет. Несмотря на имеющиеся проблемы с обеспечением полуострова необходимым ресурсом, Россия продолжает справляться с возникающими вызовами и задачами. Для этого уже приложены усилия федеральных и республиканских властей, отметил глава госкомитета Альберт Кангиев.

«Украина, перекрыв канал, продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма», — добавил он.

Ранее корреспондент ФАН выяснил, как в регионе работают мойки самообслуживания на фоне дефицита воды. Владельцы одной из них рассказали, что пандемия и «водная блокада» только поспособствовали развитию бизнеса: за это время их доходы возросли.