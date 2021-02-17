Самойлова нарядила сына Джигана в дизайнерский костюм за 30 тыс. рублей

Москва, 17 февраля. Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова похвасталась подарками, которые вручат ее сыну Давиду на первый день рождения.

Давиду, четвертому ребенку в звездной семье, 18 февраля исполняет год. Оксана уже активно готовится отметить праздник. Судя по сторис на ее странице в Instagram, отмечать они собираются с размахом.

Оксана поделилась с подписчиками радостью от приобретения сыну модного классического мужского костюма от Armani.

«Костюм Давидику найден», — написала она.

Невзначай она показала и чек от покупки. Как выяснилось, костюм на годовалого малыша стоит 27 999 рублей. Довольная мама нарядила Давида и попросила подписчиков полюбоваться на него.

«Примерка перед завтрашним праздником. Зацените этого красавца», — написала она.

Малыша ожидает еще много подарков. Самойлова показала, что в комнате малыша появилась новая мебель.

«Еще и мебель новая пришла, ему как раз на день рождения», — рассказала она.

В прошлом году к семье Джигана было приковано внимание всех желтых СМИ. После рождения сына рэпер ушел в загул. Сначала в соцсети стали появляться странные фото и видео, где он употреблял алкоголь. Позже он выложил фотографию, на которой видно, как его выводят из ночного клуба. Артист оказался в реабилитационном центре. Самойлова в итоге объявила, что подает на развод.

Однако вскоре Оксана объявила, что они с мужем решили сохранить брак ради детей, а также попросила подписчиков не поднимать больше эту тему. Сейчас звездная семья старается вернуться к прежней жизни. Знаменитости уже успели несколько раз слетать в отпуск.